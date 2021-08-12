Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус набирає обертів в Україні. За добу понад 1200 випадків

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
12 серпня, 08:10
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Коронавірус продовжує поширюватися по країні, з початку епідемії в Україні інфекцію підтвердили у 2 262 601 людей
В Україні стало більше хворих на COVID-19. Колаж "Сьогодні"
В Україні стало більше хворих на COVID-19. Колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу, 11 серпня, зафіксували 1247 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 125 більше, ніж добою раніше.

Реклама

Про це повідомляє МОЗ.

Читайте також:

У середу від хвороби померли 24 українці, за весь час вірус забрав життя 53 173 наших громадян. Вилікувати вчора вдалося 1039 людей, усього – 2 194 791.

З початку епідемії коронавірус підтвердили у 2 262 601 людей.

Коронавірус в Україні. Джерело: МОЗ

Як змінилася статистика

Реклама

Влітку в Україні значно зменшилася кількість нових випадків коронавірусу. Протягом цих трьох місяців щодня фіксували приблизно 300-1000 нових хворих. При цьому, за даними МОЗ, у березні і квітні приріст хворих становив від 10 до 20 тисяч.

Зараз же, незважаючи на невелику захворюваність, влада побоюється іншої проблеми – нового штаму "Дельта", який швидко поширюється по світу і вважається більш небезпечним за інші мутації.

Також читайте інші новини по темі:

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Україна: головне
День Незалежності України 2021
Більше новин
погода
Донбас
Захід
Одеса
Дніпро
Харків
Крим
Терміново

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти