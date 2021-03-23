Коронавірус. Україна побила "рекорд" по числу смертей за добу

В Україні за останню добу виявили 11 476 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 565 732 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 333 українця – це найбільше число смертей за добу з початку пандемії (всього – 30 431). Вилікувати вдалося 1 268 886 інфікованих (8044 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що в Україні виявлено нову мутацію коронавірусу, вона ще небезпечніша й агресивніша. Новий варіант вірусу відрізняється критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість його розмноження в клітині-хазяїні та реактивність імунної системи людини.

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Також нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що для колективного імунітету потрібно вакцинувати 30 млн українців. Поки що в Україні низькі темпи вакцинації.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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