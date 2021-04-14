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Коронавірус не відступає. В Україні виявили понад 14 тисяч нових випадків

14 квітня, 08:00

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від COVID-19 померли 467 осіб

В Україні за останню добу виявили 14 553 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомили на сайті РНБО.

Всього інфекцію підтвердили у 1 887 338 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 467 українців (всього – 38 225). Вилікувати вдалося 1 442 618 інфікованих (12 384 – за останню добу).

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Нагадаємо, в Київській області місцева влада ухвалила рішення через важку ситуацію із захворюваністю на коронавірусну інфекцію продовжити карантинні обмеження ще на два тижні – до 23 квітня.

Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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регіони статистика Украина зараження коронавірус COVID-19
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