Коронавірус відступає? В Україні падає кількість нових випадків COVID-19 (статистика)

За останню добу виявили 2 533 нових COVID-випадків. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
В Україні за останню добу, 22 травня, виявили 2533 нових випадки коронавірусу. Це на 2073 особи менше, ніж добою раніше.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Всього за час епідемії в країні зафіксували 2 182 521 пацієнта з ковідом. Вчора від хвороби померли 89 осіб (всього – 49 368).
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Вилікуватися вдалося 8937 пацієнтам за добу (всього – 1 950 562).
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Де найбільше нових випадків:
- Дніпропетровська область – 453;
- Харківська область – 188;
- Донецька область – 182;
- Київська область – 178;
- Миколаївська область – 160.
Нагадаємо, нещодавно Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів.
Також зазначимо, що в Україні за весь час кампанії з вакцинації проти коронавірусу зробили понад мільйон щеплень.
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