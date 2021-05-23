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Коронавірус відступає? В Україні падає кількість нових випадків COVID-19 (статистика)

23 травня, 08:22

Віталій Семченко Віталій Семченко

Всього за час епідемії в країні зафіксували 2 182 521 пацієнта з ковідом. Вчора від хвороби померли 89 осіб

За останню добу виявили 2 533 нових COVID-випадків. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

За останню добу виявили 2 533 нових COVID-випадків. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

В Україні за останню добу, 22 травня, виявили 2533 нових випадки коронавірусу. Це на 2073 особи менше, ніж добою раніше.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Всього за час епідемії в країні зафіксували 2 182 521 пацієнта з ковідом. Вчора від хвороби померли 89 осіб (всього – 49 368).

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Вилікуватися вдалося 8937 пацієнтам за добу (всього – 1 950 562).

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Де найбільше нових випадків:

  • Дніпропетровська область – 453;
  • Харківська область – 188;
  • Донецька область – 182;
  • Київська область – 178;
  • Миколаївська область – 160.

Нагадаємо, нещодавно Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів.

Також зазначимо, що в Україні за весь час кампанії з вакцинації проти коронавірусу зробили понад мільйон щеплень.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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