Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Що скаже Зеленський? 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 👜 Чорна п'ятниця 2021
СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус відступає? В Україні "жовтих" зон побільшало

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
26 листопада, 09:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У "червоній" карантинній зоні досі знаходиться Київ та ще 18 регіонів
В Україні досі обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні досі обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 26 листопада в Україні розширилася "жовта" карантинна зона. Туди перейшла Чернівецька та Тернопільська області.

Про це свідчать дані МОЗ.

Реклама

Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

  • Київ
  • Херсонська
  • Одеська
  • Запорізька
  • Донецька
  • Дніпропетровська
  • Сумська
  • Миколаївська
  • Рівненська
  • Житомирська
  • Івано-Франківська
  • Київська
  • Луганська
  • Хмельницька
  • Чернігівська
  • Львівська
  • Волинська
  • Черкаська
  • Вінницька (області)

"Помаранчева зона"

"Жовта зона"

  • Тернопільська
  • Кіровоградська
  • Закарпатська
  • Чернівецька (області)

Карантин в Україні продовжується. Фото: колаж "Сьогодні"
Карантин в Україні продовжується. Фото: колаж "Сьогодні"

Реклама

Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 25 листопада, в Україні зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1394, а медпрацівників – 303.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 208 осіб;
  • летальних наслідків – 608;
  • одужало – 24 569 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

Реклама
  • захворіло – 3400340 осіб;
  • одужало – 2 877 021 особа;
  • летальних наслідків – 84 149.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Фото дня
Stop Fake
COVID-вакцина впливає на ДНК?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

26 листопада 1991. Відбулося перше засідання Конституційної комісії, яке відновило конституційний процес в Україні...

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

100 396

захворіло за тиждень в Україні

-22%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.03

Російський рубль (₽)

0.3616

Євро (€)

30.34

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти