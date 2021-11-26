Коронавірус відступає? В Україні "жовтих" зон побільшало

Станом на 26 листопада в Україні розширилася "жовта" карантинна зона. Туди перейшла Чернівецька та Тернопільська області.
Про це свідчать дані МОЗ.
Карантинні зони в Україні
"Червона зона"
- Київ
- Херсонська
- Одеська
- Запорізька
- Донецька
- Дніпропетровська
- Сумська
- Миколаївська
- Рівненська
- Житомирська
- Івано-Франківська
- Київська
- Луганська
- Хмельницька
- Чернігівська
- Львівська
- Волинська
- Черкаська
- Вінницька (області)
"Помаранчева зона"
Полтавська
Харківська (області)
"Жовта зона"
- Тернопільська
- Кіровоградська
- Закарпатська
- Чернівецька (області)
Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу, 25 листопада, в Україні зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1394, а медпрацівників – 303.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 208 осіб;
- летальних наслідків – 608;
- одужало – 24 569 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3400340 осіб;
- одужало – 2 877 021 особа;
- летальних наслідків – 84 149.