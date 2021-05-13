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Коронавірус відступає. Всі області України перейшли до "жовтої зони"

13 травня, 11:19

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Ситуація з коронавірусом у країні поліпшується – МОЗ оновив карантинні зони, вся Україна стала "жовтою"

В Україні стабілізувалася епідситуація. Відсьогодні дня всі регіони перейшли до "жовтої зони" епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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Про це повідомляє МОЗ.

Нагадаємо, останні покинули "помаранчеву зону" Миколаївська та Черкаська області.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні видужалих від COVID-19 за добу більше, ніж хворих. Всього інфекцію підтвердили у 2 135 886 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 346 українців.

Також нагадаємо, число хворих на COVID-19 в Києві з початку пандемії перевищило 200 тисяч. У столичні лікарні довелося госпіталізувати 72 пацієнти, інфіковані коронавірусом, і 90 з підозрою на ковід та пневмоніями.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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