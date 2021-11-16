Коронавірус відступив? На Прикарпатті діти повертаються в школи

Навчання відновлять усі школи, де 100% співробітників вакциновані. При цьому нещеплених вже відсторонили від роботи

В Івано-Франківську діти повертаються до шкіл після дистанційки. / Фото: Колаж: Сьогодні

Всі школи в Івано-Франківську повертаються до очного навчання вже з понеділка 22 листопада. Рішення прийняли на оперативній нараді у вівторок.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцинків в своєму Facebook.

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За його словами, майже всі працівники шкіл провакциновані, а невакциновані – відсторонені. Тож навчання 5-11 класів відновлять в тих школах, де 100% вакцинованих вчителів.

"Щойно на оперативній нараді дав доручення, щоб вже з понеділка відновився повноцінний освітній процес в наших школах!.. Адже дітям вже давно пора навчатись в очному форматі. (Деякі школи вже запрацюють з четверга). Пора за парти", – написав мер Івано-Франківська.

Епоха дистанційки закінчується

У Львівській області з 22 листопада для школярів 5-11 класів та студентів відновиться очне навчання. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ та НС.

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А з 15 листопада до очного навчання повернулися:

Львів – учні 1-4 класів у всіх школах.

– учні 1-4 класів у всіх школах. Чернівці – усі учні у всіх школах.

– усі учні у всіх школах. Черкаси – учні 1-4 класів, учні школи № 8, гімназії № 9, колегіуму "Берегиня" та гуманітарно-правового ліцею.

– учні 1-4 класів, учні школи № 8, гімназії № 9, колегіуму "Берегиня" та гуманітарно-правового ліцею. Чернігів – більшість шкіл, а також спеціальна школа № 1 та навчально-реабілітаційний центр № 2.

– більшість шкіл, а також спеціальна школа № 1 та навчально-реабілітаційний центр № 2. Рівне – усі учні в усіх школах.

– усі учні в усіх школах. Житомир – усі учні в 25 школах міста. Лише кілька шкіл залишаться на "дистанційці".

– усі учні в 25 школах міста. Лише кілька шкіл залишаться на "дистанційці". Суми – учні 1-4 класів та спеціальних шкіл (з 17 листопада)

– учні 1-4 класів та спеціальних шкіл (з 17 листопада) Дніпро – усі учні в 45 навчальних закладах міста (деякі залишаться на "дистанційці").

– усі учні в 45 навчальних закладах міста (деякі залишаться на "дистанційці"). Харків – усі школи.

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