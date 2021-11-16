Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Боснія - Україна: онлайн Боснія - Україна: онлайн 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 🚫 Жорсткий карантин в Україні 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус відступив? На Прикарпатті діти повертаються в школи

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
16 листопада, 13:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Навчання відновлять усі школи, де 100% співробітників вакциновані. При цьому нещеплених вже відсторонили від роботи
В Івано-Франківську діти повертаються до шкіл після дистанційки.
В Івано-Франківську діти повертаються до шкіл після дистанційки. / Фото: Колаж: Сьогодні

Всі школи в Івано-Франківську повертаються до очного навчання вже з понеділка 22 листопада. Рішення прийняли на оперативній нараді у вівторок.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцинків в своєму Facebook.

Реклама

За його словами, майже всі працівники шкіл провакциновані, а невакциновані – відсторонені. Тож навчання 5-11 класів відновлять в тих школах, де 100% вакцинованих вчителів.

"Щойно на оперативній нараді дав доручення, щоб вже з понеділка відновився повноцінний освітній процес в наших школах!.. Адже дітям вже давно пора навчатись в очному форматі. (Деякі школи вже запрацюють з четверга). Пора за парти", – написав мер Івано-Франківська.

Епоха дистанційки закінчується

У Львівській області з 22 листопада для школярів 5-11 класів та студентів відновиться очне навчання. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ та НС.

Реклама

А з 15 листопада до очного навчання повернулися:

  • Львів – учні 1-4 класів у всіх школах.
  • Чернівці – усі учні у всіх школах.
  • Черкаси – учні 1-4 класів, учні школи № 8, гімназії № 9, колегіуму "Берегиня" та гуманітарно-правового ліцею.
  • Чернігів – більшість шкіл, а також спеціальна школа № 1 та навчально-реабілітаційний центр № 2.
  • Рівне – усі учні в усіх школах.
  • Житомир – усі учні в 25 школах міста. Лише кілька шкіл залишаться на "дистанційці".
  • Суми – учні 1-4 класів та спеціальних шкіл (з 17 листопада)
  • Дніпро – усі учні в 45 навчальних закладах міста (деякі залишаться на "дистанційці").
  • Харків – усі школи.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! Мешканці Харкова зустріли чудовий захід сонця

Детальніше
Stop Fake
COVID-вакцина допомагає і при грипі?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

16 листопада 1991. У Львові відбулась перша в Україні міжнародна наукова конференція, присвячена проблемам українізації комп’ютерів...

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

137 260

захворіло за тиждень в Україні

-10%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3638

Євро (€)

30.15

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти