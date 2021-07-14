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Коронавірус набирає обертів? Кількість нових випадків знову збільшилася

14 липня 2021 8:12

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Україні кілька днів поспіль зростає захворюваність ковідом, при цьому кількість тих, хто одужав, залишається на тому ж рівні

Коронавірус в Україні не вщухає. Фото: колаж "Сьогодні"

Коронавірус в Україні не вщухає. Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

В Україні за останню добу, 13 липня, виявили 547 нових випадків зараження коронавірусом. Це на 66 випадків більше, ніж фіксували добою раніше.

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Про це повідомляє МОЗ.

Усього інфекцію підтвердили у 2 242 245 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 25 українців (усього – 52 665). Вилікувати вдалося 2 179 076 інфікованих (797 – за останню добу).

Читайте також: Нова хвиля захворюваності почнеться цього літа: з яких регіонів може початися спалах COVID-19?

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Дмитро Гордон. Фото: скріншот
Статистика 14 липня. Джерело: МОЗ

Нагадаємо, 23 червня секретар РНБО Олексій Данилов повідомив про два перші випадки нового штаму коронавірусу типу "Дельта" в Україні – індійська мутація вважається однією з найнебезпечніших форм вірусу.

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В Україні у зв'язку зі швидким поширенням нового штаму вірусу вже починають готуватися до можливого спалаху хвороби.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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