Коронавірус. Україна побила рекорд за кількістю нових випадків за добу

В Україні за останню добу виявили 20 341 новий випадок інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Всього інфекцію підтвердили у 1 731 971 особи. За минулу добу від COVID-19 померли 396 українців (всього – 34 075). Вилікувати вдалося 1 342 536 інфікованих (9166 – за останню добу).
Раніше ми повідомляли, що в Україні виявлено нову мутацію коронавірусу, вона ще небезпечніша й агресивніша. Новий варіант вірусу відрізняється критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість його розмноження в клітині-хазяїні та реактивність імунної системи людини.
Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, в яких регіонах ситуація з коронавірусом найгірша.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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