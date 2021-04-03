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Коронавірус. Україна побила рекорд за кількістю нових випадків за добу

3 квітня, 08:18

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

В країні погіршується ситуація з COVID-19

В Україні за останню добу виявили 20 341 новий випадок інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 731 971 особи. За минулу добу від COVID-19 померли 396 українців (всього – 34 075). Вилікувати вдалося 1 342 536 інфікованих (9166 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що в Україні виявлено нову мутацію коронавірусу, вона ще небезпечніша й агресивніша. Новий варіант вірусу відрізняється критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість його розмноження в клітині-хазяїні та реактивність імунної системи людини.

Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, в яких регіонах ситуація з коронавірусом найгірша.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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регіони статистика Украина зараження коронавірус COVID-19
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