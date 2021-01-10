Коронавірус в Україні: понад п'ять тисяч нових випадків за добу

Першої неділі локдауну кількість тих, хто одужав, перевищила кількість нових випадків

В Україні за останню добу виявили 5011 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 115 026 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 99 українців (всього – 19 767). Вилікувати вдалося 791 598 інфікованих (5292 – за останню добу).

Раніше ми повідомляли, що голова МОЗ Максим Степанов прокоментував можливість введення "весняного" локдауну. На його думку, введення "зимових" обмежень дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров'я – "щоб ми всім в стані були надавати медичну допомогу".

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Також нагадаємо, Україна очікує додатково 1,9 млн доз вакцини проти COVID-19. Влада вже підписала контракт про постачання з китайською компанією Sinovac Biotech.

Крім того, голова МОЗ Максим Степанов розповів, скільки "ковідних" ліжок забезпечені киснем. Загальна кількість вільних ліжок з киснем – 34 987.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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