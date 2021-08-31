Коронавірус. В Україні 1356 нових випадків зараження

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві

В Україні збільшилася кількість пацієнтів з коронавірусом. Колаж "Сьогодні"

За добу 30 серпня в Україні зафіксовано 1356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 75, медпрацівників – 31). Це на 607 випадків більше, ніж вчора.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 470 осіб;

летальних випадків – 51;

одужали – 1257 осіб.

Статистика, надана МОЗ. Фото: прес-служба МОЗ/Facebook

За добу протестовано:

методом ПЛР – 21 236 осіб,

методом ІФА – 7031 особа,

експрес-тестами – 17 747 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 286 296 осіб;

одужали – 2 207 940 чоловік;

летальних випадків – 53 789;

проведено ПЛР-тестів – 11 980 323.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.

Як в Україні борються з новим штамом

Після того як в країні виявили перші випадки "Дельти", влада ухвалила нові заходи.

У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до п'яти тисяч на добу;

МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", найближчого місяця;

Також змінено правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.

Також нагадаємо, штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється територією України.