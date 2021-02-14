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Коронавірус в Україні: після суботи кількість нових випадків поринула в піке

14 лютого, 08:30

Світлана Кузьменко Світлана Кузьменко

Водночас знизалась і кількість тестів на COVID-19

В Україні традиційно на вихідних різко знизилася кількість нових хворих на COVID-19. За добу суботи, 13 лютого, виявили 3094 нових випадки зараження коронавірусом – це на понад дві тисячі менше, ніж за п'ятницю, 12 лютого.

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Водночас більш ніж удвічі знизилася і кількість тестувань в порівнянні доба до доби: з 40 806 до 19 211.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За минулу добу в країні:

  • госпіталізували – 1917 людей;
  • померли – 45 людей;
  • одужали – 2002 людини;
  • зробили тестувань – 19 211.

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Найбільше підтверджених випадків зараження в Івано-Франківській області – 483, Чернівецькій – 272, Житомирській – 220, Дніпропетровській області – 212, Закарпатській – 207.

Всього за час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 271 143 людини, одужали – 1 114 301. Коронавірус забрав життя 24 330 українців.

Нагадаємо, як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, вакцина від коронавірусу може надійти в Україну вже наступного тижня. Вакцинувати примусово не будуть, запевнив глава МОЗ. Тим часом влада Києва планує закупити додатково 1 млн доз вакцин від коронавірусу – крім тих, що надасть МОЗ.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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