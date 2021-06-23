Коронавірус в Україні. Кількість нових випадків за добу різко зросла

Незважаючи на стрибок хворих на COVID-19 в Україні, за останню добу знову одужало більше людей, ніж захворіло

В Україні за останню добу виявили 835 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 539 випадків більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 230 977 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 70 українців (всього – 52 123). Вилікувати вдалося 2 155 261 інфікованого (2292 – за останню добу).

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Реклама Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Раніше ми повідомляли, що в Україні більше жодна область не входить до "червоної", "помаранчевої" або "жовтої зони". Країна перейшла на мінімальні карантинні обмеження, які запровадив уряд.

Також нагадаємо, Україні загрожує дельта-штам COVID-19. Цей штам в 1,6 раза агресивніший, ніж вже добре нам відомі.

До того ж, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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