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Коронавірус в Україні йде на спад. Скільки нових випадків виявили за добу

2 липня 2021 8:13

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Коронавірус продовжує поширюватися країною, проте за останню добу знову одужало більше людей, ніж захворіло

За останню добу вдалося вилікувати майже дві тисячі осіб.

За останню добу вдалося вилікувати майже дві тисячі осіб. / Фото: Getty Images

В Україні за останню добу виявили 696 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 9 випадків менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 236 497 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 33 українці (всього – 52 391). Вилікувати вдалося 2 169 584 інфікованих (1197 – за останню добу).

Читайте також: "Дельта"-штам коронавірусу може атакувати Україну з заходу – інфекціоніст

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr
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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що в Україні запрацювали COVID-сертифікати. Так званий "паспорт вакцинації" відображатиметься у мобільному додатку "Дія", але можна буде отримати і паперову форму через звернення до лікаря.

Також нагадаємо, у Києві відкрили мініцентри вакцинації.

До того ж, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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