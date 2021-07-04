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Коронавірус в Україні йде на спад. Дані за добу

4 липня 2021 8:12

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Коронавірус продовжує поширюватися країною, проте за останню добу знову одужало більше людей, ніж захворіло

За останню добу вдалося вилікувати понад 500 осіб.

За останню добу вдалося вилікувати понад 500 осіб. / Фото: Getty Images

В Україні за останню добу виявили 377 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 328 випадків менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 237 553 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 10 українців (всього – 52 470). Вилікувати вдалося 2 171 182 інфікованих (526 – за останню добу).

Читайте також: В Україні запрацювали COVID-сертифікати. Яку інформацію вони містять

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr
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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що Україна отримає ще 9 млн доз вакцин від COVID-19. Сполучені Штати нададуть через механізм COVAX 2 млн доз вакцини Moderna, також очікуються препарати інших виробників.

Також нагадаємо, більше двох мільйонів українців отримали першу дозу вакцини від COVID-19.

До того ж дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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