Коронавірус в Україні йде на спад. Дані за добу

Коронавірус продовжує поширюватися країною, проте за останню добу знову одужало більше людей, ніж захворіло

За останню добу вдалося вилікувати понад 500 осіб. / Фото: Getty Images

В Україні за останню добу виявили 377 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 328 випадків менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 237 553 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 10 українців (всього – 52 470). Вилікувати вдалося 2 171 182 інфікованих (526 – за останню добу).

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Реклама Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Раніше ми повідомляли, що Україна отримає ще 9 млн доз вакцин від COVID-19. Сполучені Штати нададуть через механізм COVAX 2 млн доз вакцини Moderna, також очікуються препарати інших виробників.

Також нагадаємо, більше двох мільйонів українців отримали першу дозу вакцини від COVID-19.

До того ж дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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