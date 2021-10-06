Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚫 Скандальний закон про олігархів 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Вбивство поліцейського в Чернігові
СЬОГОДНІ Новини України

В Україні за добу зафіксували майже 13 тис. випадків COVID-19

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
6 жовтня, 08:11
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кількість смертей від коронавірусу за весь час епідемії досягла 57 тисяч, вчора померли 320 українців
В Україні зафіксували нові випадки COVID-19
В Україні зафіксували нові випадки COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу, 5 жовтня, зафіксували 12 662 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє МОЗ.

Реклама

Всього інфекцію підтвердили у 2 482 518 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 320 жителів України (всього – 57 526). Вилікувати вдалося 2 273 382 інфікованих (4 630 – за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964), м. Київ (792) та Запорізькій (783) областях.

Кількість заражених в регіонах за добу:

  • м. Київ – 792 випадки;
  • Вінницька область – 275 випадків;
  • Волинська область – 315 випадків;
  • Дніпропетровська область – 964 випадки;
  • Донецька область – 761 випадок;
  • Житомирська область – 382 випадки;
  • Закарпатська область – 141 випадок;
  • Запорізька область – 783 випадки;
  • Івано-Франківська область – 305 випадків;
  • Київська область – 442 випадки;
  • Кіровоградська область – 76 випадків;
  • Луганська область – 576 випадків;
  • Львівська область – 645 випадків;
  • Миколаївська область – 367 випадків;
  • Одеська область – 1076 випадків;
  • Полтавська область – 475 випадків;
  • Рівненська область – 509 випадків;
  • Сумська область – 441 випадок;
  • Тернопільська область – 292 випадки;
  • Харківська область – 1163 випадки;
  • Херсонська область – 423 випадки;
  • Хмельницька область – 549 випадків;
  • Черкаська область – 392 випадки;
  • Чернівецька область – 484 випадки;
  • Чернігівська область – 34 випадки.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Реклама

Карантин в Україні

Поки всі області знаходяться в "жовтій зоні" карантину, проте п'ять областей і Київ можуть перейти до "помаранчевої зони". Показники там вище норми.

Ситуація в областях:

  • Запорізька – перевищені рівень госпіталізацій і динаміка рівня госпіталізацій;
  • Рівненська – перевищена динаміка рівня госпіталізацій;
  • Сумська – перевищений коефіцієнт виявлення випадків ковіду;
  • Харківська – перевищені коефіцієнт виявлення випадків ковіду, рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем;
  • Чернівецька – перевищені рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем.

Читайте також:

Реклама
  • У львівському Охматдиті лікують рекордну кількість дітей з COVID-19
  • Одну з київських шкіл можуть перевести на дистанційне навчання через невакцинованих співробітників
  • Без сертифікату ніяк: у Львові невакциновані студенти можуть лишитися без житла
  • В Україні дві області опинилися на межі локдауну

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

58 234

захворіло за тиждень в Україні

+19%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3644

Євро (€)

30.65

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти