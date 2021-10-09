"Рекорди" зараження COVID-19. За добу в Україні підтвердили майже 16 тис. випадків

В Україні за останню добу, 7 жовтня, виявили 15 908 нових випадків коронавірусу.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Всього інфекцію підтвердили у 2 529 913 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 250 жителів України (всього – 58 331). Вилікувати вдалося 2 287 846 інфікованих (5 364 – за останню добу).
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 863 випадки;
- Вінницька область – 243 випадки;
- Волинська область – 328 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 291 випадок;
- Донецька область – 1 080 випадків;
- Житомирська область – 622 випадки;
- Закарпатська область – 195 випадків;
- Запорізька область – 773 випадки;
- Івано-Франківська область – 334 випадки;
- Київська область – 676 випадків;
- Кіровоградська область – 107 випадків;
- Луганська область – 480 випадків;
- Львівська область – 1177 випадків;
- Миколаївська область – 333 випадки;
- Одеська область – 1 310 випадків;
- Полтавська область – 376 випадків;
- Рівненська область – 492 випадки;
- Сумська область – 702 випадки;
- Тернопільська область – 444 випадки;
- Харківська область – 974 випадки;
- Херсонська область – 709 випадків;
- Хмельницька область – 646 випадків;
- Черкаська область – 553 випадки;
- Чернівецька область – 688 випадків;
- Чернігівська область – 512 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Карантин в Україні
Поки всі області знаходяться в жовтій зоні карантину, проте п'ять областей і Київ можуть перейти до помаранчевої зони. Показники там вище норми.
Переваги для вакцинованих громадян
- Навчальні заклади під час жовтого рівня працюватимуть тільки при 80% вакцинації персоналу.
- Обмеження жовтого рівня не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, співробітників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних установ, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.
- Власники закладів самі вирішуватимуть, обслуговувати чи ні невакцинованих людей.
- Якщо буде встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки, то навчальні заклади будуть працювати тільки в тому випадку, якщо 100% працівників матимуть "зелений" COVID-сертифікат.
- При наявності у людини, яка перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується і осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.
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