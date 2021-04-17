В Україні виявили ще майже 15 тисяч нових випадків COVID-19

У порівнянні з попереднім днем захворюваність серед українців значно знизилася

За минулу добу, 16 квітня, кількість випадків заражень коронавірусів в Україні зросла на 14 984 , що на 2,5 тисячі менше, ніж вдень раніше .

Реклама

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Читайте також: У Києві на Великдень введуть нові правила карантину

Отже, за весь час пандемії COVID-19 виявили у 1 936 228 осіб, а померли 39 536 українців. За попередню добу цей показник виріс на 440 (на рівні попереднього дня).

Найбільшу кількість інфікованих 16 квітня виявили в Києві (1112), Харківській (1 386), Дніпропетровській (1169), Одеській (1097) та Київській (965) областях.

Реклама

У п'ятницю перемогти хворобу вдалося 9 736 пацієнтам. Отже, загалом в Україні перехворіли 1 475 556 осіб.

Загалом за добу було сукупно проведено 105 215 тестів на COVID-19 (ПЛР, ІФА та експрес-тести).

Нагадаємо, що в багатьох областях України продовжує діяти локдаун. Наразі 14 областей знаходяться в червоній зоні, де посилені карантинні обмеження.

Але, за словами головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшко, критична ситуація з коронавірусом зберігається в трьох містах – Києві, Дніпрі та Харкові.

Відео: Сьогодні

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама