Коронавірус в Україні: понад 17 тисяч хворих і майже 400 смертей

В Україні за минулу добу, 10 квітня, підтвердили 17 463 нових випадків зараження коронавірусом.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 841 137 чоловік.

За минулу добу від COVID-19 померли 398 українців (всього – 36 779). Вилікувати вдалося 1 405 826 інфікованих (10 722 – за останню добу).

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Нагадаємо, в Україні вже почалася кампанія з вакцинації населення. Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Як писали раніше, в Київській і Херсонській областях закінчилася вакцина проти коронавируса. Більш того, на ранок 6 квітня про нульових залишках відзвітувало вже вісім областей.

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