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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус. В Україні понад 31 тис. хворих на добу

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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19 лютого, 08:17
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За весь час пандемії в Україні захворіли – 4 703 323 особи, а летальних наслідків – 104 366
У країні триває хвиля захворюваності на COVID-19
У країні триває хвиля захворюваності на COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 18 лютого в Україні зафіксували 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей – 2611, медпрацівників – 765.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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За добу 67 636 осіб було вакциновано від COVID-19. Першу дозу отримали 17 783 особи, другу дозу – 29 476 осіб, додаткову дозу отримали 498 осіб, бустерну дозу – 19 879 осіб.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані – 3208 осіб;
  • летальних наслідків – 260;
  • одужали – 30 487 осіб.

За весь час пандемії в Україні

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  • захворіли – 4 703 323 особи;
  • одужали – 3 926 496 осіб;
  • летальних наслідків – 104 366;
  • проведено ПЛР-тестування – 19341828.

З початку вакцинальної кампанії зроблено щеплення 15 667 268 особам, з них отримали першу дозу – 15 667 266 осіб, отримали дві дози – 15 100 993 особи, отримали додаткову дозу – 26 339 осіб, бустерну дозу – 656 080 осіб. Загалом проведено 31 450 678 щеплень.

Через COVID-19 може випадати волосся

У людей, які перехворіли на COVID-19, може випадати волосся. Лікарі зазначили, що є фактори, що на це впливають.

Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес.

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Але лікарі зазначають, що постковідне випадання волосся є оборотним явищем хвороби і, зазвичай, повертається до норми самостійно.

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