Коронавірус. В Україні понад 9 тисяч нових випадків зараження

В Україні за останню добу виявили 9012 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Загалом інфекцію підтвердили у 1 460 756 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 145 українців (загалом – 28 303). Вилікувати вдалося 1 222 516 інфікованих (2743 – за останню добу).

Нагадаємо, раніше ми писали, що країни Євросоюзу масово зупиняють використання препарату від коронавірусу компанії AstraZeneca. Відмовилися від вакцинації вже в Данії, Норвегії, Італії, Ісландії, Болгарії, Румунії і Таїланді.

Крім того, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав умову для введення в Україні нового локдауну.

Відео: Сьогодні

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Також львівський медик Тарас Жиравецький розповів, як потрібно діяти людям, які захворіли на COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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