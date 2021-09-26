Коронавірус. В Україні понад чотири тисячі нових випадків зараження

За останню добу від COVID-19 вдалося вилікуватися 983 українцям

Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу виявили 4647 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 3620 випадків менше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 392 397 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 69 жителів України (всього – 55 626). Вилікувати вдалося 2 244 192 інфікованих (983 – за останню добу).

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Чим небезпечний штам "Дельта"?

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"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібному білку вірусу зробили його проникнішим у клітини людини.

Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінує. У Public Health England оцінили ризики "Дельти" порівняно з іншими варіантами:

"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);

Реклама ризик госпіталізації вищий;

ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

"Дельта"-варіант може на 30-100% швидше передаватися, ніж варіант "Альфа", заявив Ніл Фергюсон, професор кафедри математичної біології Імперського коледжу Лондона.

Раніше ми повідомляли, які області перші на черзі до "червоної зони". МОЗ оновив список.

Також нагадаємо, студент із Львівщини помер через декілька годин після щеплення від COVID-19. Йому було всього 19 років.