Коронавірус в Україні. Де найбільше заражених за добу

В Україні зменшився добовий приріст пацієнтів з коронавірусом – у МОЗ опублікували нові дані

В Україні за останню добу виявили 1703 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 1393 випадки менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Усього інфекцію підтвердили у 2 201 472 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 84 українці (усього – 50 472). Вилікувати вдалося 2 036 148 інфікованих (5 733 – за останню добу).

Найбільшу кількість підтверджених випадків виявили в Дніпропетровській (257), Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та Києві (96).

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Нагадаємо, Україна запускає COVID-паспорти. СOVID-сертифікати будуть давати українцям певні бонуси – насамперед можливість подорожувати і працювати в інших країнах.

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Також зазначимо, у Міністерстві охорони здоров'я України назвали побічні ефекти, на які скаржаться українці після вакцинації від коронавірусу. Найчастіше це підвищення температури, втома, загальна слабкість, лихоманка, набряк суглобів і безсоння.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні