Коронавірус в Україні: кількість нових хворих зменшилася

Також за останню добу зафіксовано досить багато смертельних випадків

В Україні за останню добу виявили 5572 нових випадки (за суботу було 7167) інфікування коронавірусом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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Всього інфекцію підтвердили у 1 406 800 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 106 українців (всього – 27 128). Вилікувати вдалося 1 198 254 інфікованих (1734 – за останню добу).

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 4 березня заявив, що в Україні почалася третя хвиля епідемії. Він навіть не виключає введення нового локдауну по всій країні, якщо будуть для цього відповідні передумови.

Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняв, що до кінця 2021 року вакцинують всіх українців старших за 18 років. А прем'єр-міністр говорив, що протягом 2021-2022 років в Україні вакцинують до 22 мільйонів осіб. А саме поточного року щеплення отримають близько 10 мільйонів. Тим часом стало відомо, кому протипоказана вакцинація від COVID-19.

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