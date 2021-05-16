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Коронавірус в Україні: кількість нових випадків інфікування знизилася

16 травня, 08:41

Денис Беспалов Денис Беспалов

За минулу добу, 15 травня, зафіксували 3620 нових випадків інфікування COVID-19

Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Фото: REUTERS/Stephane Mahe

В Україні за останню добу, 15 травня, виявили 3620 нових випадків коронавірусу. Це на 3176 випадків менше, ніж днем раніше.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього за час епідемії в країні зафіксували 2 153 864 пацієнти з коронавірусом. Вчора від хвороби померли 133 людей (всього – 48 075). Зараз хворіють 296 140 українців.

Вилікуватися вдалося 7921 пацієнтові за добу (всього – 1 857 724).

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Дані про кількість інфікованих і темпи вакцинації. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський недавно поставив завдання вакцинувати половину українців до Дня Незалежності. До дедлайну залишилося трохи більше трьох місяців, а за минулі майже три місяці вакцинували 2% населення.

Також "Сьогодні" розповідали, що в Україні майже не залишилося COVID-вакцин AstraZeneca. Зараз триває імунізація українців мобільними бригадами, які використовують інші препарати.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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