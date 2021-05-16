Коронавірус в Україні: кількість нових випадків інфікування знизилася

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
В Україні за останню добу, 15 травня, виявили 3620 нових випадків коронавірусу. Це на 3176 випадків менше, ніж днем раніше.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Всього за час епідемії в країні зафіксували 2 153 864 пацієнти з коронавірусом. Вчора від хвороби померли 133 людей (всього – 48 075). Зараз хворіють 296 140 українців.
Вилікуватися вдалося 7921 пацієнтові за добу (всього – 1 857 724).
Дані про кількість інфікованих і темпи вакцинації. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official
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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський недавно поставив завдання вакцинувати половину українців до Дня Незалежності. До дедлайну залишилося трохи більше трьох місяців, а за минулі майже три місяці вакцинували 2% населення.
Також "Сьогодні" розповідали, що в Україні майже не залишилося COVID-вакцин AstraZeneca. Зараз триває імунізація українців мобільними бригадами, які використовують інші препарати.
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