В Україні новий "рекорд" за кількістю смертей від COVID-19 за добу

В Україні за останню добу виявили 11 226 нових випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляється на сайті РНБО.
Всього інфекцію підтвердили у 1 674 168 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 407 українців, це найбільший добовий приріст померлих з початку епідемії (всього – 32 825). Вилікувати вдалося 1 313 481 інфікованого (6405 – за останню добу).
Раніше ми повідомляли, що Україна до літа отримає 1,7 млн доз вакцини від COVID-19. До кінця року планується вакцинувати близько 60% населення.
Також нагадаємо, інфекціоніст назвав улюблену "їжу" коронавірусу в організмі людини. Найбільш рясно і багато коронавірусу в поверхневих дихальних шляхах.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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