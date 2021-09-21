В Україні різко зросла кількість нових випадків COVID-19

У країні щодня стає все більше пацієнтів з ковідом, у Міністерстві охорони здоров'я опублікували нові дані

Коронавірус в Україні не вщухає / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за минулу добу, 20 вересня, зафіксували 5 159 нових випадків коронавірусу. Це практично вдвічі більше, ніж добою раніше.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 355 805 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 137 жителів України (усього – 55 056). Вилікувати вдалося 2 233 573 інфікованих (2156 – за останню добу).

Як захиститися від ковіду?

За даними МОЗ, найкращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.

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За останні три місяці тільки 0,7% осіб, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.

Також нагадаємо, в українських річках знайшли сліди препаратів від COVID-19. Така ж проблема є і в інших країнах Європи – це значить, що очисні споруди не справляються.

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Дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу: