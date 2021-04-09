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Коронавірус бушує: кількість хворих українців за добу зросла

9 квітня, 08:11

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Від коронавірусу загинули 419 осіб

В Україні за минулу добу, 8 квітня, підтвердили 19 676 нових випадків зараження коронавірусом.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Усього інфекцію підтвердили у 1 823 674 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 419 українців (усього – 36 381). Вилікувати вдалося 1 395 104 інфікованих (11 221 – за останню добу).

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Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що кількість хворих на COVID-19 в Україні зростатиме в наступні 10 днів. Добовий приріст нових зареєстрованих випадків може досягти за цей час 30 тисяч осіб.

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Зазначимо, Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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