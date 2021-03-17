Коронавірус. Україна побила "рекорд" по смертності за добу

В Україні за останню добу виявили 11 833 нові випадки інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

З 11 833 хворих: 609 дитини і 388 медпрацівників.

За весь час пандемії інфекцію підтвердили у 1 489 023 українців. За минулу добу від COVID-19 померли 289 українців (всього – 28 986). Загалом вилікувати вдалося 1 237 676 інфікованих (з них 5467 – за останню добу).

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Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що відомо про нові штами коронавірусу.

Також ми повідомляли, що третя хвиля коронавірусу вже накрила Європу. Про те, в яких країнах нині найважча ситуація, дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Масова вакцинація чи новий локдаун – що вибирають українці? Пенсіонер-влогер дід Панч випустив нове шоу своєї ютуб-колаборації з молоддю. Це відверто, зухвало і прикольно.

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