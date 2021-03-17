Коронавірус. Україна побила "рекорд" по смертності за добу

В Україні за останню добу виявили 11 833 нові випадки інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
З 11 833 хворих: 609 дитини і 388 медпрацівників.
За весь час пандемії інфекцію підтвердили у 1 489 023 українців. За минулу добу від COVID-19 померли 289 українців (всього – 28 986). Загалом вилікувати вдалося 1 237 676 інфікованих (з них 5467 – за останню добу).
Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що відомо про нові штами коронавірусу.
Також ми повідомляли, що третя хвиля коронавірусу вже накрила Європу. Про те, в яких країнах нині найважча ситуація, дивіться в сюжеті:
Масова вакцинація чи новий локдаун – що вибирають українці? Пенсіонер-влогер дід Панч випустив нове шоу своєї ютуб-колаборації з молоддю. Це відверто, зухвало і прикольно.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк