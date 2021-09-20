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Коронавірус. В Україні понад дві тисячі нових випадків зараження

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
20 вересня, 08:11
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За останню добу від COVID-19 вдалося вилікуватися 565 українцям
Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"
Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу виявили 2265 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 1718 випадків менше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 350 646 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 44 жителя України (всього – 54 919). Вилікувати вдалося 2 231 417 інфікованих (565 – за останню добу).

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Чим небезпечний штам "Дельта"?

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"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібному білку вірусу зробили його більш проникним у клітини людини.

Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінує. У Public Health England оцінили ризики "Дельти" порівняно з іншими варіантами:

  • "Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);

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    ризик госпіталізації вищий;

  • ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

"Дельта"-варіант може на 30-100% швидше передаватися, ніж варіант "Альфа", заявив Ніл Фергюсон, професор кафедри математичної біології Імперського коледжу Лондона.

Раніше ми повідомляли, що в Україні від коронавірусу повністю вакциновані понад 5 млн осіб.

Також нагадаємо, студент зs Львівської області помер через декілька годин після щеплення від COVID-19. Йому було всього 19 років.

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