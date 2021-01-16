Коронавірус в Україні: напередодні вихідних кількість нових випадків знизилася

Водночас і тестів на коронавірус провели менше

В Україні за останню добу виявили 7729 нових випадків інфікування коронавірусом – це на 470 менше порівняно з 15 січня.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За минулу добу в країні:

госпіталізували – 2083 особи;

померли – 144 особи;

одужали – 9792 особи;

зробили тестувань – 48 700.

Найбільше підтверджених випадків зараження в Києві – 821, Запорізькій області – 696, Дніпропетровській області – 586, Донецькій – 540, Львівській – 485.

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Загалом за час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 154 692 особи, одужали – 857 183. Коронавірус забрав життя 20 686 українців.

Протягом усього тижня кількість нових випадків зростала. Напередодні кількість нових випадків склала 8199, тобто на 470 менше, ніж за цю добу. Водночас і тестів на коронавірус українці зробили також менше: 49 596 вчора в порівнянні з сьогоднішніми 48 700.

Раніше ми повідомляли, що безкоштовно вакцину від COVID-19 зможе отримати тільки половина українців. Решта мусить або не вакцинуватися, або шукати й оплачувати вакцину самостійно.

Також нагадаємо, 12 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що локдаун в Україні можуть продовжити і після 24 січня. За його словами, це підтримує і він сам, і його радники, і провідні епідеміологи країни.

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Крім того, в Україні бізнес тепер можуть оштрафувати за клієнта без маски. Передбачається, що такі норми дадуть власникам бізнесу мотивацію не пускати в приміщення клієнтів, які порушують масковий режим.

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