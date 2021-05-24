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Коронавірус в Україні. Приріст нових випадків за добу різко зменшився

24 травня, 08:02

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Ситуація з коронавірусом поліпшується, за останню добу видужало більше людей, ніж захворіло – свіжі дані

Коронавірус відступає. Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup via REUTERS

Коронавірус відступає. Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup via REUTERS

В Україні за останню добу виявили 1334 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 1199 випадків менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє РНБО.

Всього інфекцію підтвердили у 2 183 855 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 68 українців (всього – 49 436). Вилікувати вдалося 1 957 560 інфікованих (6999 – за останню добу).

Інфографіка МОЗ. Фото: Telegram-канал/МОЗ України

Інфографіка МОЗ. Фото: Telegram-канал/МОЗ України

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Раніше ми повідомляли, що Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів. Віцепрем'єр Стефанишина повідомила, що Україна розробляла паспорти вакцинації у співпраці з Єврокомісією.

Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко дав гучну обіцянку до кінця літа повністю вакцинувати 5 млн українців.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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