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Коронавірус в Україні. Приріст нових випадків за добу зменшився

11 травня, 07:58

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Ситуація з коронавірусом поліпшується, за останню добу видужало більше людей, ніж захворіло – свіжі дані

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Україні за останню добу виявили 2208 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 609 випадків менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомили на сайті РНБО.

Всього інфекцію підтвердили у 2 124 535 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 119 українців (всього – 46 631). Вилікувати вдалося 1 777 370 інфікованих (8617 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов констатував, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії. За його словами, піковий період поширення COVID-19 припав на березень – "вірус розвивався шаленими темпами, галопом підкошуючи цілі міста".

Також нагадаємо, в Україні практично зупинилася вакцинація від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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