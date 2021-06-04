Коронавірус в Україні. Скільки людей заразилося за добу

В Україні за добу коронавірусом заразилися понад дві тисячі осіб – нові дані Міністерства охорони здоров'я

В Україні за останню добу, 3 червня, виявили 2266 нових випадків коронавірусу.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Усього інфекцію підтвердили у 2 211 683 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 95 українців (всього – 51 054). Вилікувати вдалося 2 080 382 інфікованих (8291 – за останню добу).

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) і Рівненській (105) областях.

Нагадаємо, минулими вихідними у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися в чергу в додатку "Дія". Голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що такі центри відкриють і в інших містах.

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Раніше вчений з США заявив, що якщо люди не з'ясують причини появи коронавірусу, на людство чекає поява нових пандемій COVID-26 і COVID-32.

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