Коронавірус в Україні. Скільки людей заразилося за добу і де найбільше

Хоча кількість нових випадків зросла, видужалих за добу все одно більше, ніж хворих

В Україні за останню добу, 12 липня, виявили 481 новий випадок інфікування коронавірусом. Це майже вдвічі більше, ніж добою раніше.

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Про це повідомляє МОЗ.

Усього інфекцію підтвердили у 2 241 698 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 36 українців (усього – 52 640). Вилікувати вдалося 2 178 279 інфікованих (750 – за останню добу).

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Коронавірус 13 липня. Джерело: МОЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків у Києві (142), Донецькій (53), Одеській (49), Луганській (28) і Харківській (23) областях.

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Нагадаємо, 23 червня секретар РНБО Олексій Данилов повідомив про два перші випадки нового штаму коронавірусу типу "Дельта" в Україні – індійська мутація вважається однією з найнебезпечніших форм вірусу.

В Україні в зв'язку з швидким поширенням нового штаму вірусу вже починають готуватися до можливого спалаху хвороби.

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