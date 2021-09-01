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В Україні зростає захворюваність на COVID-19. Скільки нових випадків виявили за добу

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
1 вересня, 08:12
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Коронавірус продовжує поширюватися країною, з початку пандемії в Україні інфекцію підтвердили у 2 288 371 особи
Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"
Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу виявили 2075 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 719 випадків більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 288 371 особи. За минулу добу від COVID-19 померли 44 українця (всього – 53 833). Вилікувати вдалося 2 208 865 інфікованих (925 – за останню добу).

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Як в Україні борються з новим штамом

Після того як в країні виявили перші випадки "Дельти", влада ухвалила нові заходи.

  • У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до п'яти тисяч на добу;
  • МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", протягом найближчого місяця;
  • Також змінено правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих. Наприклад, українці з щепленнями зможуть відвідувати громадські місця за QR-кодом.

Також нагадаємо, в українських річках знайшли сліди препаратів від COVID-19. Така ж проблема є і в інших країнах Європи – залишки препаратів означають, що очисні споруди не справляються.

До того ж дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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