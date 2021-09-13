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Коронавірус в Україні. Скільки нових випадків виявили за добу

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
13 вересня, 08:16
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Коронавірус продовжує поширюватися країною, за добу померли 18 українців
В Україні зросла кількість пацієнтів з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні зросла кількість пацієнтів з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу виявили 1205 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 991 випадок менше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 317 824 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 18 жителів України (всього – 54 360). Вилікувати вдалося 2 221 868 інфікованих (758 – за останню добу).

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"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібному білку вірусу зробили його більш проникним у клітини людини.

Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінує. У Public Health England оцінили ризики "Дельти" порівняно з іншими варіантами:

  • "Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);

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    ризик госпіталізації вищий;

  • ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

"Дельта"-варіант може на 30-100% швидше передаватися, ніж варіант "Альфа", заявив Ніл Фергюсон, професор кафедри математичної біології Імперського коледжу Лондона.

Раніше ми повідомляли, що Умань стала місцем масового зараження хасидів коронавірусом.

Також нагадаємо, лікар Комаровський назвав 2 найефективніші способи боротьби з коронавірусом.

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