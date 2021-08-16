Коронавірус в Україні. За добу до лікарень потрапили понад 400 людей

У неділю в Україні вилікувалися від ковіду майже 250 людей. З'явилися нові дані Міністерства охорони здоров'я

В Україні зросла кількість пацієнтів з коронавірусом. Колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу, 15 серпня, зафіксували 417 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 278 менше, ніж добою раніше.

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Про це повідомляє МОЗ.

Відомо, що за добу госпіталізовано 433 особи, летальних випадків – 14, одужали – 248 людей.

Коронавірус в Україні. Джерело: МОЗ

За весь час епідемії в Україні:

захворіли – 2 266 329;

одужали – 2 197 075;

померли – 53 269.

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Зазначимо, що ситуація з коронавірусом погіршується в тому числі і через новий штам "Дельта". Цей варіант вірусу більш заразний, а хвороба частіше проходить у важкій формі.

Звідки взявся штам "Дельта"?

Штам коронавірусу "Дельта" вперше виявили восени минулого року в Індії. Саме тому його довгий час називали індійським, поки Всесвітня організація охорони здоров'я не вирішила відмовитися від географічної прив'язки в назвах вірусів.

Для позначення британського варіанту коронавірусу обрали назву "Альфа", південноафриканського – "Бета", а індійського – "Дельта".

Штам спочатку поширювався у межах Індії, а потім перекинувся на інші країни.

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