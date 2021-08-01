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Коронавірус в Україні: скільки хворих за добу

1 серпня 2021 8:13

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За весь час пандемії в Україні виявили понад 2,25 млн нових випадків COVID-19

Коронавірус в Україні не вщухає. Фото: колаж "Сьогодні"

Коронавірус в Україні не вщухає. Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

В Україні в суботу, 31 липня, зафіксували 484 нових випадків коронавірусу. Для порівняння, добою раніше було 916 випадків.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Загалом в Україні за весь період епідемії 2 253 269 осіб захворіли на COVID-19.

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За 31 липня вилікувалась 131 особа, а з початку пандемії одужали – 2 186 994. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли 6 українців (з початку епідемії – 52 951).

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Нагадаємо, раніше в МОЗ заявляли, що результати тестування на наявність антитіл до коронавірусу вкрай ненадійні і не дозволяють робити переконливі висновки, особливо за рівнем імунного захисту людини.

Крім того, в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих. Наприклад, українці з щепленнями зможуть відвідувати громадські місця по QR-коду.

Також дивіться в сюжеті "Сьогодні" про те, як в Україні збираються вакцинувати дітей проти коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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