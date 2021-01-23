Коронавірус в Україні: видужали понад 13 тисяч українців

В Україні за останню добу виявили 4928 нових випадків інфікування коронавірусом.

Реклама

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 187 897 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 116 українців (всього – 21 778). Вилікувати вдалося 942 107 інфікованих (13 138 – за останню добу).

Раніше ми повідомляли, що лідери ЄС обіцяють Зеленському, що Україна швидко отримає вакцину проти COVID-19. Минулого року виділено 190 млн євро, які були спрямовані, в тому числі, на придбання медичного обладнання, і перший транш макрофінансової допомоги в обсязі 600 млн євро.

Реклама

Крім того, МОЗ скоро укладе договір ще з одним постачальником вакцини від COVID-19. Назва компанії буде відома вже після підписання документів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама