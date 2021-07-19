Коронавірус в Україні зменшив обороти: скільки випадків за добу

В Україні в неділю зафіксували менше 200 нових хворих – нові дані Міністерства охорони здоров'я

Коронавірус у світі/колаж "Сьогодні"

В Україні традиційно на вихідних значно зменшилася кількість нових випадків коронавірусу. За останню добу, 18 липня, виявили 182 нових пацієнтів, а добою раніше – 229.

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Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

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Усього в Україні за час епідемії 2 244 677 хворих на COVID-19.

За неділю в Україні одужали 187 людей (всього 2 181 385). За минулу добу померли від ковіду п'ятеро українців (з початку епідемії 52 731).

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Коронавірус 19 липня. Джерело: МОЗ

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Тим часом в окупованому Росією Криму встановили новий "рекорд" за кількістю хворих на COVID-19 – виявили понад 400 нових випадків коронавірусу.

Крім того, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко радить українцям якомога швидше зробити щеплення від коронавірусу, не чекаючи "кращої" вакцини, так як найкраща – та, яка вже введена.

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