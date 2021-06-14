Коронавірус в Україні. Де найбільше нових випадків

В Україні позитивна динаміка щодо коронавірусу – нових випадків усе менше, а видужалих – усе більше

В Україні за минулу добу, 13 червня, зафіксували 420 нових випадків коронавірусної інфекції. Це вдвічі менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

З початку епідемії ковід підтвердили у 2 223 978 людей. У неділю від хвороби померли 13 українців (усього – 51 692). За минулу добу одужали 3328 осіб (2 130 665 с початку епідемії).

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Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

Нагадаємо, в Україні більше жодна область не входить в "червону", "помаранчеву" або "жовту" зони. Країна перейшла на мінімальні карантинні обмеження, які запровадив уряд.

Крім того, 8 липня в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу Pfizer – препарату Comirnaty. У рамках програми COVAX отримали 117 тис. доз.

Також дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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