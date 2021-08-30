Коронавірус в Україні. У яких областях найбільше випадків за добу

За добу 29 серпня в Україні зафіксовано 749 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 55, медпрацівників – 6). Це на 1157 випадків менше, ніж добою раніше.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 583 людини;
- летальних випадків – 18;
- одужали – 291 людина.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 9617 осіб;
- методом ІФА – 1650 осіб;
- експрес-тестами – 7391 особа.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 284 940 людей;
- одужали – 2 206 683 людини;
- летальних випадків – 53 738;
- проведення ПЛР-тестів – 11 958 965.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.
Як в Україні борються з новим штамом
Після того як в країні виявили перші випадки "Дельти", влада ухвалила нові заходи.
- У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до п'яти тисяч на добу;
- МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", протягом найближчого місяця;
- Також змінено правила перетину кордону.
Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати нового спалаху COVID-19.
Також нагадаємо, штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється територією України.