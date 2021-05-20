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Коронавірус в Україні. Одужалих за добу втричі більше, ніж хворих

20 травня, 08:05

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Приріст нових хворих за добу практично не змінився порівняно з попереднім днем – нові дані

Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Фото: REUTERS/Stephane Mahe

В Україні зафіксували 5165 нових випадків коронавірусу за минулу добу, 19 травня. Це на 27 пацієнтів більше, ніж добою раніше.

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Про це повідомляє РНБО.

Усього за час епідемії ковід виявили у 2 170 398 українців.

За добу видужали 16 748 пацієнтів (усього – 1 916 194). Летальних випадків було 203 (усього – 48 899).

Станом на ранок 20 травня хворіють 205 305 осіб з коронавірусом.

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Нагадаємо, станом на ранок 19 травня тільки одна область перебуває у "помаранчевій зоні" карантину – Донецька. Усі інші регіони входять до "жовтої".

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що позитивна динаміка ще продовжиться. Він заявив, що частина областей України найближчим часом може перейти до "зеленої зони" карантину.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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