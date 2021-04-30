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Коронавірус в Україні. Приріст нових випадків за добу зменшився

30 квітня, 08:03

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Ситуація з коронавірусом поліпшується, за останню добу видужало вдвічі більше людей, ніж захворіло – свіжі дані

В Україні за останню добу виявили 10 072 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 1555 випадків менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомили на сайті РНБО.

Всього інфекцію підтвердили у 2 069 537 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 307 українців (всього – 44 085). Вилікувати вдалося 1 655 525 інфікованих (20 192 – за останню добу).

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Нагадаємо, в Києві поліпшилася ситуація з коронавірусом, тому з 1 травня в столиці пом'якшують карантинні обмеження. Роботу відновлює весь громадський транспорт, а також кафе і ресторани.

Про особливості карантинного Великодня в Україні – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин, читайте в матеріалі сайту "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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