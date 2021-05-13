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Коронавірус в Україні. Одужало за добу більше, ніж захворіло

13 травня, 08:12

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Коронавірус продовжує поширюватися країною, однак кількість видужалих за добу збільшилася – дані МОЗ

Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Фото: REUTERS/Stephane Mahe

В Україні за останню добу виявили 6813 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 2275 випадків більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 2 135 886 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 346 українців (всього – 47 333). Вилікувати вдалося 1 816 643 інфікованих (19 507 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що в Україні готові випускати COVID-вакцину, але є умова. Зараз українські фармацевтичні компанії готові швидко провести трансфер технологій, щоб випускати вакцину.

Також нагадаємо, лікар Євген Комаровський розкрив головний шлях поширення COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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