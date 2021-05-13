Коронавірус в Україні. Одужало за добу більше, ніж захворіло

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
В Україні за останню добу виявили 6813 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 2275 випадків більше, ніж за попередню добу.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Всього інфекцію підтвердили у 2 135 886 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 346 українців (всього – 47 333). Вилікувати вдалося 1 816 643 інфікованих (19 507 – за останню добу).
Раніше ми повідомляли, що в Україні готові випускати COVID-вакцину, але є умова. Зараз українські фармацевтичні компанії готові швидко провести трансфер технологій, щоб випускати вакцину.
Також нагадаємо, лікар Євген Комаровський розкрив головний шлях поширення COVID-19.
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