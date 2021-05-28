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Добовий приріст захворюваності на COVID-19 в Україні йде на спад

28 травня, 08:14

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Коронавірус продовжує поширюватися країною, однак кількість видужалих за добу значно збільшилася – дані МОЗ

В Україні за останню добу виявили 3306 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 203 випадки менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 196 673 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 156 українців (всього – 50 232). Вилікувати вдалося 2 020 216 інфікованих (13 298 – за останню добу).

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що Україна запускає COVID-паспорти. СOVID-сертифікати даватимуть українцям певні бонуси – насамперед можливість подорожувати і працювати в інших країнах.

Також нагадаємо, до України привезли вакцину Johnson & Johnson. Дозвіл на ввезення вакцини, яка ще не зареєстрована в Україні, дало Міністерство охорони здоров'я.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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