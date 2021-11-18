Коронавірус в Україні. За минулу добу підтвердили ще понад 20 тисяч нових випадків

"Лідером" із захворюваності залишається Дніпропетровська область – там майже 1 900 нових хворих

В Україні зафіксували ще понад 20 тисяч нових хворих коронавірусом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 17 листопада, в Україні зафіксовано 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих – 1 478 дітей та 377 медпрацівників.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Реклама

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 907 осіб;

летальних випадків – 752;

одужало – 19 633 осіб.

Кількість заражених в регіонах за добу:

м. Київ – 1483 випадків;

Вінницька область – 929 випадки;

Волинська область – 685 випадок;

Дніпропетровська область – 1892 випадків;

Донецька область – 1203 випадки;

Житомирська область – 816 випадків;

Закарпатська область – 462 випадки;

Запорізька область – 1240 випадків;

Івано-Франківська область – 819 випадки;

Київська область – 976 випадків;

Кіровоградська область – 214 випадків;

Луганська область – 330 випадків;

Львівська область – 1021 випадок;

Миколаївська область – 900 випадків;

Одеська область – 1055 випадки;

Полтавська область – 1100 випадків;

Рівненська область – 656 випадків;

Сумська область – 549 випадків;

Тернопільська область – 467 випадків;

Харківська область – 759 випадків;

Херсонська область – 370 випадків;

Хмельницька область – 941 випадок;

Черкаська область – 729 випадок;

Чернівецька область – 258 випадків;

Чернігівська область – 737 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми писали: