Коронавірус в Україні: кількість нових випадків за добу різко знизилася

В Україні за добу 6 лютого виявили 3370 нових випадків інфікування коронавірусом – це майже на тисячу менше, ніж за 5 лютого. Водночас більш ніж удвічі зменшилась кількість тестувань, з 41 410 до 19 500.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
За минулу добу в країні:
- госпіталізували -1869 осіб;
- померли – 81 особа;
- одужали – 2297 осіб;
- зробили тестувань – 19 500.
Найбільше підтверджених випадків зараження в Івано-Франківській області – 454, Одеській – 212, Львівській – 202, Дніпропетровській області – 198, Києві – 197.
Загалом за час пандемії в Україні COVID-19 захворіли 1 244 849 осіб, видужали – 1 073 046. Коронавірус забрав життя 23 597 українців.
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні щомісяця робитимуть по 5 млн щеплень від COVID-19.
За минулий тиждень виявлено 27 643 нових випадки зараження коронавірусом, померли 846 українців, одужали 71 270 осіб. Зауважимо, кількість видужалих пацієнтів порівняно з позаминулим тижнем знизилась на 10 284, а кількість госпіталізованих, навпаки, зросла – на 442.
Читайте докладніше про ситуацію з коронавірусом за минулий тиждень.
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