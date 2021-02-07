Коронавірус в Україні: кількість нових випадків за добу різко знизилася

Значно менше зробили і тестів на COVID-19

В Україні за добу 6 лютого виявили 3370 нових випадків інфікування коронавірусом – це майже на тисячу менше, ніж за 5 лютого. Водночас більш ніж удвічі зменшилась кількість тестувань, з 41 410 до 19 500.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За минулу добу в країні:

госпіталізували -1869 осіб;

померли – 81 особа;

одужали – 2297 осіб;

зробили тестувань – 19 500.

Найбільше підтверджених випадків зараження в Івано-Франківській області – 454, Одеській – 212, Львівській – 202, Дніпропетровській області – 198, Києві – 197.

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Загалом за час пандемії в Україні COVID-19 захворіли 1 244 849 осіб, видужали – 1 073 046. Коронавірус забрав життя 23 597 українців.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні щомісяця робитимуть по 5 млн щеплень від COVID-19.

За минулий тиждень виявлено 27 643 нових випадки зараження коронавірусом, померли 846 українців, одужали 71 270 осіб. Зауважимо, кількість видужалих пацієнтів порівняно з позаминулим тижнем знизилась на 10 284, а кількість госпіталізованих, навпаки, зросла – на 442.

Читайте докладніше про ситуацію з коронавірусом за минулий тиждень.

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