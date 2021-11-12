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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу понад 24 тисячі нових випадків, 750 летальних

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
12 листопада, 08:15
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У МОЗ опублікували останні дані – в Україні зростає кількість хворих на COVID-19
Країна наближається до піку коронавірусу
Країна наближається до піку коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадків COVID-19. Захворіло дітей – 1616, медпрацівників – 468.

Про це пише прес-служба МОЗ.

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Минулої доби госпіталізували 4 318 чоловік, крім цього, зафіксували 750 летальних випадків. Одужали 21 941 людина.

Останні дані за добу
Останні дані за добу / Фото: Минздрав

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

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На сьогоднішній день зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.

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